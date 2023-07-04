منظمة العفو الدولية: جميع الأطراف ارتكبت "فظائع" في شمال غرب الكاميرون

اعلنت منظمة العفو الدولية الثلاثاء ان قوات الأمن وجماعات الانفصاليين والميليشيات ارتكبت جميعها "فظائع" في مناطق شمال غرب الكاميرون المضطربة، شملت عمليات إعدام وتعذيب واغتصاب.





وكشف تقرير للمنظمة عن أدلة جديدة على انتهاكات في المناطق الشمالية الغربية الناطقة بالانكليزية التي أعلن الانفصاليون عام 2017 استقلالها عن دولة الكاميرون ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية.





وأدى هذا الإعلان الذي لم يحظ بأي اعتراف دولي إلى قيام الحكومة في ياوندي بشن حملة عسكرية ضد الانفصاليين.





وسلط تقرير منظمة العفو الجديد أيضا الضوء على الميليشيات التي تشكلت في المنطقة الشمالية الغربية من قبيلة مبورورو، وهم من رعاة الفولاني الرحل الذين يملكون تاريخا طويلا من النزاعات مع المزارعين المستقرين.