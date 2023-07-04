قمة ميركوسور تدعو لتحديث مشروع الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي

افتتحت مجموعة "ميركوسور" الاقتصادية بأميركا الجنوبية الاثنين قمتها التي تستضيفها الأرجنتين على مدى يومين، واضعة على رأس جدول أعمالها تحديث مشروع اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي المتعثر منذ مدة طويلة.





ولا يبدي المراقبون تفاؤلا بشأن قدرة القمة على إعطاء الشكل النهائي لمسودة الاتفاق الذي تقف مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن حماية البيئة حجرة عثرة أمامه، خاصة في منطقة الأمازون البرازيلية.





وكانت دول "ميركوسور" الأرجنتين والبرازيل والباراغواي والأوروغواي قد توصلت عام 2019 إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الاتحاد الأوروبي اثر عقدين من المفاوضات.





واقترح الاتحاد الأوروبي لاحقا أن يتم ارفاق "رسالة جانبية" بالاتفاق تتضمن ضمانات بيئية إضافية، ما أثار استياء زعماء الدول الأميركية الجنوبية.