السفيرة الأميركية لدى روسيا تلتقي الصحافي المسجون ايفان غيرشكوفيتش

سمحت روسيا الاثنين للسفيرة الأميركية لديها بلقاء الصحافي إيفان غيرشكوفيتش مراسل صحيفة وول ستريت جورنال المسجون في البلاد بعد رفض دام أكثر من شهرين لطلبات زيارته، حيث أفادت أنه بصحة جيدة.





وأعلنت الخارجية الأميركية أن السفيرة لين تريسي التقت غيرشكوفيتش في سجن ليفورتوفو في موسكو للمرة الثانية منذ احتجازه في 29 آذار/مارس خلال قيامه بمهمة صحافية في جبال الأورال.





وقال متحدث باسم الخارجية "أفادت السفيرة تريسي أن السيد غيرشكوفيتش يتمتع بصحة جيدة ويحافظ على قوته، على الرغم من ظروفه".





وغيرشكوفيتش الذي عمل سابقا في وكالة فرانس برس هو أول صحافي غربي تعتقله موسكو بتهمة التجسس منذ الحقبة السوفياتية، وسط تدهور حاد في العلاقات بسبب حرب أوكرانيا.