الرئيس السنغالي يعلن عدم ترشحه لولاية ثالثة عام 2024

أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال مساء الإثنين أنه لن يترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقررة في شباط 2024.





وقال خلال خطاب للأمة بثّه التلفزيون العام "قررت ألا أترشح في الانتخابات المقبلة في 25 شباط 2024"، منهيا بذلك ترقبا ساد أشهرا عدة.





أبقى ماكي سال موقفه بشأن الترشح غامضا لفترة طويلة، في حين شهدت السنغال في مطلع حزيران أكثر الاضطرابات دموية منذ سنوات، أسفرت عن مقتل 16 شخصا على الأقل.





وكان خصوم الرئيس يتوقعون ترشحه لولاية ثالثة.