الأمم المتحدة تدعو إلى "دعم" دولي لشرطة هايتي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين إلى تقديم "دعم" دولي لشرطة هايتي للتعامل مع موجة العنف "غير المسبوق" في الأشهر الأخيرة.





وقال من ترينيداد وتوباغو حيث بدأت قمة دول مجموعة الكاريبي (كاريكوم)، من أنّ "الوضع الأمني يتدهور بسرعة والاحتياجات الإنسانية في ارتفاع هائل".





وتابع الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع رئيس وزراء ترينيداد كيث رولي، "أجدد دعوة جميع الشركاء لزيادة دعمهم للشرطة الوطنية الهايتية، سواء في شكل تمويل أو تدريب أو معدات".





وأضاف "يجب أن نفعل المزيد بشكل جماعي لمساعدة شعب هايتي على التحرك نحو الانتخابات وإيجاد حل سياسي"، مع تنامي العنف وسطوة العصابات في البلاد.

