باريس أعادت 10 نساء و25 طفلا من مخيمات في سوريا

أعادت فرنسا الثلاثاء 10 نساء و25 طفلا كانوا محتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا في رابع عملية من هذا النوع على ما أعلنت وزارة الخارجية.





وأوضحت الوزارة في بيان "سلم القصر إلى الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الاجتماعية للأطفال" وسيكونون موضع متابعة طبية-اجتماعية في حين سلمت "البالغات إلى السلطات القضائية المعنية".