روسيا تعلن اسقاط مسيّرتين على الأقل قبل بلوغهما موسكو

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين مسيّرتين على الأقل في مناطق غير بعيدة عن موسكو الثلاثاء، بحسب الإعلام الرسمي الذي أكد عدم وقوع إصابات جراء ذلك.





ونقلت وكالة "تاس" عن أجهزة الطوارئ قولها إن "مسيّرتين تمّ تطويعهما باستخدام أساليب الحرب الالكترونية" في منطقة موسكو الجديدة.





وأضافت أن مسيّرة ثالثة "تم إسقاطها" في منطقة كالوغا الواقعة على مسافة 190 كيلومترا من العاصمة.





وأكدت "تاس" أن "التقارير الأولية" تؤشر الى أن المسيّرات، وهي من الطراز المجنّح، كانت متجهة نحو العاصمة.