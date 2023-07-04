أربعة قتلى وأربعة جرحى في إطلاق نار في فيلادلفيا

قتل أربعة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بجروح في إطلاق نار مساء الاثنين في فلادلفيا على ما ذكرت وسائل اعلام أميركية عدة.





وأكد الناطق باسم الشرطة في المدينة ميغيل توريس لوكالة فرانس برس وقوع ضحايا عدة بالرصاص من دون أن يعطي أرقاما أو تفاصيل.





وذكرت صحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر" ومحطة "سي ان ان" التلفزيونية أن مشتبها فيه أوقف بعد إطلاق النار في حي كينغسيسينغ في جنوب غرب فيلادلفيا.