روسيا تعلن اسقاط مسيّرات قرب موسكو وتحّمل أوكرانيا مسؤولية "عمل إرهابي"

أعلنت روسيا الثلاثاء إسقاط خمس طائرات مسيّرة قرب موسكو، محمّلة أوكرانيا المسؤولية عن ارتكاب "عمل إرهابي" أدى لاضطراب الحركة في مطار فنوكوفو الدولي القريب من العاصمة.





وقالت وزارة الدفاع الروسية "هذا الصباح، أحبطنا محاولة نظام كييف ارتكاب عمل إرهابي باستخدام خمس طائرات مسيّرة" ضد أهداف في منطقة موسكو وعلى أطراف العاصمة الروسية، مشيرة الى أن أربع منها أسقطتها الدفاعات الجوية بينما تم تعطيل الخامسة باستخدام "أساليب الحرب الالكترونية". ودانت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا محاولة أوكرانيا "استهداف منطقة تقع فيها منشآت بنى تحتية مدنية، بما فيها مطار يستقبل رحلات دولية".