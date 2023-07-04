أربعة قتلى على الأقلّ في إطلاق نار في فيلادلفيا

أربعة قتلى على الأقلّ في إطلاق نار في فيلادلفيا

قتل أربعة أشخاص وأصيب طفلان في إطلاق نار مساء الاثنين في مدينة فيلادلفيا وأوقف المنفّذ المفترض، حسبما أعلنت الشرطة.



وقالت رئيسة شرطة فيلادلفيا دانييل آوتلو للصحافيين إن جميع القتلى رجال تراوح أعمارهم بين 20 و59 عامًا، مشيرةً أيضًا إلى أن الطفلَين المصابَين يبلغان من العمر عامَين و13 عامًا.



ولفتت آوتلو إلى أن الشرطة أوقفت مُطلق النار المفترض وهو رجل يبلغ من العمر 40 عامًا كان يرتدي سترة واقية من الرصاص ويحمل بندقية ومسدسًا. أُلقي القبض عليه قرب موقع إطلاق النار في حيّ كينغسيسينغ في جنوب غرب فيلادلفيا. وأضافت "لا أعرف ما إذا يطلق النار من بندقيته أو مسدسه أثناء مطاردتنا له، لكنه كان يطلق النار بكثافة".



وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلامية محلية عدة عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.



وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية أن الشرطة ضربت طوقا أمنيا في منطقة واسعة. وقالت آوتلو "لا فكرة لدينا على الإطلاق حول ما حصل"، مضيفة أن الشرطة تحاول تحديد هوية مُطلق النار. وتابعت "في مرحلة ما، عندما كان الضحايا يستهدفون بإطلاق النار، رُصد شخص آخر حصل بطريقة ما على مسدّس (...) وردّ بإطلاق النار باتجاه مُطلق النار الذي أوقفناه".