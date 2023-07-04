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إعدام ثلاثة مدانين بالاغتصاب في إيران
أخبار دولية
2023-07-04 | 05:21
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إعدام ثلاثة مدانين بالاغتصاب في إيران
نفذ القضاء الإيراني حكم الإعدام في حق ثلاثة أشخاص مدانين باغتصاب نساء بعدما قاموا باستدراجهن الى عيادة مزيفة للجراحة التجميلية وحقنهن بمواد مخدرة، وفق ما أفادت مصادر رسمية.
ونقل موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن الثلاثة دينوا بتهمة التآمر في 12 تهمة مرتبطة بالاعتداء الجنسي أواخر العام 2021 في محافظة هرمزكان بجنوب الجمهورية الإسلامية.
وقال مسؤول السلطة القضائية في المحافظة مجتبى قهرماني أن الثلاثة "الذين اغتصبوا عددا من النساء في صالون تجميل غير مرخص، تمّ شنقهم صباح اليوم (الثلاثاء) في سجن بندر عباس".
وأشار "ميزان" الى أن أحد هؤلاء الثلاثة، وهو معاون طبي، قام باستدراج سبع ضحايا الى العيادة المزيفة من خلال "إعلانات خاطئة" على الانترنت لعمليات تجميلية، وقام بحقنهن بمواد مخدرة وعمد الى اغتصابهن.
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