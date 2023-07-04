ينس ستولتنبرغ يعلن انه تم تمديد ولايته كأمين عام لحلف شمال الاطلسي مدة سنة

ينس ستولتنبرغ يعلن انه تم تمديد ولايته كأمين عام لحلف شمال الاطلسي مدة سنة



أعلن النروجي ينس ستولتنبرغ الذي يتولى منصب الامين العام لحلف شمال الأطلسي منذ 2014، الثلاثاء انه تم تمديد ولايته لسنة إضافية قبل أيام من قمة مهمة في فيلينيوس تركز على أوكرانيا.



وكتب في تغريدة "تشرفت بقرار أعضاء حلف شمال الأطلسي تمديد ولايتي كأمين عام حتى تشرين الأول/اكتوبر 2024". وكان هذا التمديد متوقعا منذ عدة أسابيع بسبب عدم التوصل الى توافق على شخصية تخلفه.

