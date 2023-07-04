أوكرانيا تستدعي السفير الجورجي متهمة تبيليسي ب"تعذيب" ساكاشفيلي

أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها استدعت السفير الجورجي متهمة تبيليسي ب"تعذيب" الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي وهو مواطن أوكراني أيضا بعد ظهور هذا الاخير هزيلا خلال محاكمته في جورجيا.





وقالت الخارجية الأوكرانية في بيان "لقد تم إبلاغ السفير الجورجي بأن هذه المعاملة بحق ميخائيل ساكاشفيلي غير مقبولة على الاطلاق. يجب أن توقف السلطة الجورجية تعذيب هذا المواطن الأوكراني" مقترحة في الوقت نفسه نقل الرئيس السابق الى أوكرانيا لتلقي "الرعاية الطبية".