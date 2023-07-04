بعد الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

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