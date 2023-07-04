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o
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o
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بعد الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين
أخبار دولية
2023-07-04 | 06:31
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بعد الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين
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بعد الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين
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