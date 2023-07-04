مقتل تونسي في صدامات مع مهاجرين في مدينة صفاقس

قُتل رجل تونسي في صدامات مع مهاجرين في صفاقس، ثاني أكبر مدن تونس حيث تثير الهجرة غير النظامية توترًا منذ أشهر، حسبما أعلن الناطق باسم النيابة العامة في المدينة الثلاثاء.





وقال الناطق باسم النيابة العامة في صفاقس فوزي مصمودي لوكالة فرانس برس إن الرجل المولود في العام 1981 طُعن حتى الموت مساء الاثنين في مواجهات بين سكان أحد أحياء صفاقس ومهاجرين متحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء.





وأضاف "أوقف ثلاثة مهاجرين يُشتبه في ضلوعهم في جريمة القتل هذه ويحملون الجنسية الكاميرونية، وفق المعلومات الأولية".