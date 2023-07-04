الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
القبض على أكثر من ألف من تجار ومروجي المخدرات في الأردن
أخبار دولية
2023-07-04 | 07:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
القبض على أكثر من ألف من تجار ومروجي المخدرات في الأردن
القبض على أكثر من ألف من تجار ومروجي المخدرات في الأردن
أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن في بيان الثلاثاء إلقاء القبض على أكثر من ألف من تجار ومروجي المخدرات وضبط كميات مختلفة من المخدرات في أحدث عملية لها.
ونقل البيان عن الناطق الإعلامي باسم المديرية عامر السرطاوي قوله "تم خلال شهر حزيران التعامل مع 593 قضية إتجار وترويج لمواد مخدرة، ألقي القبض خلالها على 1098 شخصا ما بين تاجر ومروج لمواد مخدرة، منهم أشخاص مصنفون خطرين، جرى إحالتهم جميعا للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة".
واضاف انه "تم خلال تلك القضايا ضبط 124 كلغم حشيش و900 ألف حبة كبتاغون وثمانية آلاف حبة مخدرة، وأربعة كلغم كريستال مخدر و37 كلغم ماريجوانا و24 غرام كوكايين وإثنين كلغم حشيش صناعي و2,4 كلغم بودرة حشيش صناعي ومجموعة من الأسلحة النارية".
وأكد السرطاوي أن "عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة في كافة مناطق المملكة بحزم وبدون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة تعاطيا أو ترويجا أو اتجارا".
وتعلن المملكة بانتظام عن ضبط كميات من حبوب الكبتاغون ومختلف أنواع المخدرات.
ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر عن إحباط عمليات تهريب مخدرات واسلحة قادمة من الأراضي السورية منها محاولات تستخدم فيها طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.
وتؤكد المملكة أن 85 بالمئة من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب الى خارج الأردن، وخصوصا إلى السعودية ودول الخليج.
وتوعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 22 أيار بضرب عصابات المخدرات المحلية والإقليمية التي تهدد أمن المملكة الوطني والإقليمي "بيد من حديد".
في 17 شباط من العام الماضي، أعلن الجيش الأردني أنه أحبط عددًا كبيرًا من محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود مع سوريا الممتدة على حوالى 375 كيلومترا.
وقال الجيش آنذاك إن السلطات الأردنية أحبطت خلال نحو 45 يوما مطلع عام 2022 دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي تم ضبطها طوال العام 2021.
وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011. إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.
وأتفق وزيرا خارجية الأردن وسوريا الإثنين في دمشق على "تشكيلة اللجنة المشتركة لمكافحة تهريب المخدرات، وعلى التوافق على موعد لعقد الاجتماع الأول لها في عمّان في أقرب وقت ممكن".
آخر الأخبار
أخبار دولية
ومروجي
المخدرات
الأردن
التالي
جرحى في عملية دهس في تل أبيب ومقتل المهاجم الفلسطيني
مصر وتركيا تعيدان العلاقة الى مستوى السفراء بعد 10 أعوام من القطيعة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2023-06-13
قوى الامن: القبض على أحد أفراد عصابة حاول أعضاؤها تهريب المخدرات من إسبانيا
امن وقضاء
2023-06-13
قوى الامن: القبض على أحد أفراد عصابة حاول أعضاؤها تهريب المخدرات من إسبانيا
0
منوعات
2023-05-25
سلطات كانكون المكسيكية تحظر أغان تمجّد تجار المخدرات
منوعات
2023-05-25
سلطات كانكون المكسيكية تحظر أغان تمجّد تجار المخدرات
0
أمن وقضاء
2023-05-24
يروج المخدرات في بئر حسن وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه وعلى أحد زبائنه
أمن وقضاء
2023-05-24
يروج المخدرات في بئر حسن وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه وعلى أحد زبائنه
0
أخبار دولية
2023-05-22
العاهل الأردني يتوعد بضرب عصابات المخدرات المحلية والإقليمية
أخبار دولية
2023-05-22
العاهل الأردني يتوعد بضرب عصابات المخدرات المحلية والإقليمية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:31
رئيس وزراء بريطانيا يحضّ إسرائيل على "ضبط النفس" وحماية المدنيين في جنين
أخبار دولية
09:31
رئيس وزراء بريطانيا يحضّ إسرائيل على "ضبط النفس" وحماية المدنيين في جنين
0
أخبار دولية
08:34
جرحى في عملية دهس في تل أبيب ومقتل المهاجم الفلسطيني
أخبار دولية
08:34
جرحى في عملية دهس في تل أبيب ومقتل المهاجم الفلسطيني
0
أخبار دولية
06:43
مصر وتركيا تعيدان العلاقة الى مستوى السفراء بعد 10 أعوام من القطيعة
أخبار دولية
06:43
مصر وتركيا تعيدان العلاقة الى مستوى السفراء بعد 10 أعوام من القطيعة
0
أخبار دولية
06:42
مقتل تونسي في صدامات مع مهاجرين في مدينة صفاقس
أخبار دولية
06:42
مقتل تونسي في صدامات مع مهاجرين في مدينة صفاقس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-07-03
ابنة شقيق ناصيف زيتون حديث الجمهور.. شاهدوا ردّ فعلها لدى رؤية عمّها على المسرح (فيديو)
فنّ
2023-07-03
ابنة شقيق ناصيف زيتون حديث الجمهور.. شاهدوا ردّ فعلها لدى رؤية عمّها على المسرح (فيديو)
0
فنّ
09:09
بعد انتشار فيديو لها وهي تحمي طفلاً من التعنيف على الطريق... هذا ما كشفته ماغي بو غصن! (فيديو)
فنّ
09:09
بعد انتشار فيديو لها وهي تحمي طفلاً من التعنيف على الطريق... هذا ما كشفته ماغي بو غصن! (فيديو)
0
فنّ
2023-06-06
ماغي بو غصن بغضبٍ كبير: "انت ميّت ومأجّل دفنك"
فنّ
2023-06-06
ماغي بو غصن بغضبٍ كبير: "انت ميّت ومأجّل دفنك"
0
أخبار دولية
14:57
زيلينسكي يطرد سفير جورجيا في كييف بسبب تدهور صحة ساكاشفيلي
أخبار دولية
14:57
زيلينسكي يطرد سفير جورجيا في كييف بسبب تدهور صحة ساكاشفيلي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:06
القرم: نطرحُ رفع سعر تعرفة الإتصالات مُجدّداً هذا العام
أخبار لبنان
07:06
القرم: نطرحُ رفع سعر تعرفة الإتصالات مُجدّداً هذا العام
0
أخبار دولية
06:31
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين
أخبار دولية
06:31
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين
0
أخبار دولية
06:31
اضراب عام يعم الضفة الغربية احتجاجا على الهجوم الاسرائيلي على جنين
أخبار دولية
06:31
اضراب عام يعم الضفة الغربية احتجاجا على الهجوم الاسرائيلي على جنين
0
أخبار لبنان
06:30
في برلين.. الازمة السياسة والاقتصادية حاضرة في جولة الوفد النيابي اللبناني
أخبار لبنان
06:30
في برلين.. الازمة السياسة والاقتصادية حاضرة في جولة الوفد النيابي اللبناني
0
أخبار لبنان
06:26
اهالي حولا الجنوبية زرعوا 50 شجرة عِوضًا عن الاشجار التي قطعها الجيش الاسرائيلي
أخبار لبنان
06:26
اهالي حولا الجنوبية زرعوا 50 شجرة عِوضًا عن الاشجار التي قطعها الجيش الاسرائيلي
0
أخبار لبنان
06:22
بو حبيب: لا عودة إلى إنطلاقة لبنان اقتصادياً من دون عودة الثقة وترميم العلاقة مع المنتشرين
أخبار لبنان
06:22
بو حبيب: لا عودة إلى إنطلاقة لبنان اقتصادياً من دون عودة الثقة وترميم العلاقة مع المنتشرين
0
أخبار لبنان
02:41
ميقاتي: الفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات رئيس الجمهورية هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات
أخبار لبنان
02:41
ميقاتي: الفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات رئيس الجمهورية هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات
0
رياضة
13:59
إسبانيا بطلة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بعد مباراة نهائية قوية مع فرنسا
رياضة
13:59
إسبانيا بطلة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بعد مباراة نهائية قوية مع فرنسا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لمساعدة من يلجأ عادة إلى خدمات وزارة الشؤون الإجتماعية... موقع إلكتروني يسهل التواصل
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لمساعدة من يلجأ عادة إلى خدمات وزارة الشؤون الإجتماعية... موقع إلكتروني يسهل التواصل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:01
عراك ماغي بو غصن مع سيدة تعنّف ابنها.. حقيقة أو مشهد تمثيلي؟
فنّ
05:01
عراك ماغي بو غصن مع سيدة تعنّف ابنها.. حقيقة أو مشهد تمثيلي؟
2
منوعات
14:45
اختفى عندما كان مراهقًا... العثور على إبن الـ25 عامًا على قيد الحياة بعد اختفائه لأكثر من 8 سنوات!
منوعات
14:45
اختفى عندما كان مراهقًا... العثور على إبن الـ25 عامًا على قيد الحياة بعد اختفائه لأكثر من 8 سنوات!
3
خبر عاجل
02:08
انخفاض طفيف بأسعار المحروقات...
خبر عاجل
02:08
انخفاض طفيف بأسعار المحروقات...
4
أخبار لبنان
11:41
الراعي من بشري: نؤمن بالدولة ونعرف القاتل وهذه ليست مجرد حادثة والمطلوب ترسيم الحدود في القرنة السوداء وإنهاء الفتنة
أخبار لبنان
11:41
الراعي من بشري: نؤمن بالدولة ونعرف القاتل وهذه ليست مجرد حادثة والمطلوب ترسيم الحدود في القرنة السوداء وإنهاء الفتنة
5
فنّ
11:11
بعد شهر على استقباله طفله السابع... روبرت دي نيرو يفقد حفيده عن عمر 19 عاما! (صورة)
فنّ
11:11
بعد شهر على استقباله طفله السابع... روبرت دي نيرو يفقد حفيده عن عمر 19 عاما! (صورة)
6
أمن وقضاء
13:36
ابنة الـ6 أعوام ضحية وحش بشري.. وبعض وسائل التواصل والاعلام شاركوا بالجريمة!
أمن وقضاء
13:36
ابنة الـ6 أعوام ضحية وحش بشري.. وبعض وسائل التواصل والاعلام شاركوا بالجريمة!
7
خبر عاجل
09:49
القضاء الفرنسي يوافق على إلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان ورفاقه
خبر عاجل
09:49
القضاء الفرنسي يوافق على إلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان ورفاقه
8
تقارير نشرة الاخبار
13:33
عندما يغيب الحل تسقط الدماء... الجيش يوقف ٢٨ شخصًا بين بقاعصفرين وبشري
تقارير نشرة الاخبار
13:33
عندما يغيب الحل تسقط الدماء... الجيش يوقف ٢٨ شخصًا بين بقاعصفرين وبشري
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More