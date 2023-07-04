جرحى في عملية دهس في تل أبيب ومقتل المهاجم الفلسطيني

أصيب سبعة أشخاص بجروح في عملية دهس في تل أبيب نفذها فلسطيني قُتل على الإثر وقال جهاز الأمن الإسرائيلي إنه من الخليل، في وقت ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة.



وقال إعلام جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) في بيان إن منفذ هجوم الدهس والطعن في تل أبيب هو عبد الوهاب خلايلة وهو فلسطيني في العشرين من عمره من سكان بلدة السموع جنوب غربي الخليل. وأضاف أنه "بدون سوابق أو خلفية أمنية، وبدون تصريح يسمح له بالدخول لإسرائيل. والتحقيق في الهجوم مستمر". وقالت الشرطة في بيان باللغة العربية "تلقت شرطة إسرائيل بلاغًا عن مركبة دهست عددًا من المواطنين في شارع بنحاس روزين في مدينة تل أبيب".



واكدت الشرطة وفق المعلومات الأولية أن السيارة التي كانت متجهة من الجنوب إلى الشمال اصطدمت بمشاة في شارع بنحاس روزين، وأن السائق "نزل من السيارة وطعن آخرين بأداة حادة. مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص، ثلاثة منهم في حالة خطيرة". وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها تعاملت مع خمسة جرحى بالقرب من موقف للحافلات بينهم امرأة في حالة خطيرة عمرها 46 سنة.



ونقلت القناة 13 الاسرائيلية بالعبرية عن أحد الشهود أن راكب دراجة نارية شاهد المنفذ يطعن الناس "فقام باطلاق عيارات نارية تجاهه وأسقطه. لولا ذلك لاستمر بالطعن".