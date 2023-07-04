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رئيس وزراء بريطانيا يحضّ إسرائيل على "ضبط النفس" وحماية المدنيين في جنين
أخبار دولية
2023-07-04 | 09:31
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رئيس وزراء بريطانيا يحضّ إسرائيل على "ضبط النفس" وحماية المدنيين في جنين
رئيس وزراء بريطانيا يحضّ إسرائيل على "ضبط النفس" وحماية المدنيين في جنين
حضّ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الجيش الإسرائيلي على "ضبط النفس" وحماية المدنيين الفلسطينيين في الوقت الذي تشنّ فيه الدولة العبرية أكبر عملية عسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات.
وكرّر سوناك دعمه "لحقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، لكنّه قال للنوّاب "يمكننا القول إنّ حماية المدنيّين يجب أن تكون الأولوية في أيّ عملية عسكرية ونحضّ الجيش الإسرائيلي على التحلّي بضبط النفس في عمليته وكافة الاطراف على تجنّب المزيد من التصعيد في كلّ من الضفة الغربية وغزة، سواء الآن أو في الأيام المقبلة".
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