الصين تلغي زيارة مسؤول الشؤون الخارجية الأوروبية إلى بكين

ألغت الصين الزيارة التي كان من المقرر أن يجريها مسؤول الشؤون الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل إلى بكين الأسبوع المقبل، حسبما قالت المفوضية الأوروبية الثلاثاء.وسبق أن أُرجئت الزيارة في منتصف نيسان بسبب إصابة بوريل جينها بكوفيد-19.وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية نبيلة مصرالي "للأسف، تبلّغنا من نظرائنا الصينيين بأن التواريخ المقررة للأسبوع المقبل لم تعد ممكنة، وعلينا الآن تحديد تواريخ أخرى".في منتصف حزيران، كشفت المفوضية الأوروبية عن استراتيجية للاستجابة بحزم أكبر إلى المخاطر التي تؤثر على أمنها الاقتصادي، في مساعي لتقليل الاعتماد الاقتصادي للاتحاد الأوروبي على بكين.