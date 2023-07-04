ألمانيا: لإسرائيل "الحقّ بالدفاع عن نفسها" لكن عليها احترام مبدأ "التناسب"

أكّدت ألمانيا أنّ لإسرائيل "الحقّ بالدفاع عن نفسها" لكن من واجبها أيضاً أن تحترم في عمليتها العسكرية الجارية في جنين بالضفة الغربية المحتلّة مبدأ "التناسب" المنصوص عليه في القانون الدولي.وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان "نحن نتابع بقلق بالغ الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلّة"، مؤكّدة أنّ "لإسرائيل، ككلّ دولة، الحقّ في الدفاع عن نفسها ضدّ الإرهاب" لكن عليها أيضاً "واجب احترام مبدأ التناسب المنصوص عليه في القانون الدولي".وإذ ندّدت الوزارة بـ"الهجوم الإرهابي" الذي نفّذه فلسطيني في تلّ أبيب الثلاثاء، طالبت "كلّ من لديه مسؤولية عن هذا الوضع" بأن "يبذل كلّ جهد لتهدئة الوضع الأمني المتوتّر ومنع المزيد من العنف".