الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العراب - تحت الحزام
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: لا أدلّة على تعرّض قوات سورية لهجمات بالغاز

أخبار دولية
2023-07-04 | 12:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: لا أدلّة على تعرّض قوات سورية لهجمات بالغاز
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: لا أدلّة على تعرّض قوات سورية لهجمات بالغاز

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: لا أدلّة على تعرّض قوات سورية لهجمات بالغاز

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الثلاثاء أنّه "لا توجد أسس منطقية" للاتّهامات التي ساقتها دمشق ومفادها أنّ قوات سورية تعرّضت في 2017 لهجومين بغاز سامّ.
      
وكانت دمشق أعلنت أنّ سبعة من جنودها أصيبوا صيف ذلك العام في هجومين بقذائف الهاون تخلّلهما استخدام أسلحة كيميائية خلال اشتباكات مع فصائل معارضة في قرية خربة المصاصنة بمحافظة حماة (وسط).
      
لكنّ محققين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجدوا "تناقضات" ونقصاً في الأدلة لدعم الاتهامات السورية.
      
وقالت المنظمة الدولية ومقرّها لاهاي في بيان إنّ المحقّقين "خلصوا إلى عدم وجود أسس منطقية لاستخدام مواد كيميائية كسلاح في الحادثتين المعنيتين".
      
وكانت دمشق طلبت من المنظّمة التحقيق في"هجمات بقذائف هاون بغاز سام" في تمّوز وآب 2017 خلال حملة للقوات الحكومية على "الجيش السوري الحرّ" وفصائل إسلامية.
      
وقالت سوريا إن ثلاثة من جنودها نُقلوا إلى المستشفى إثر إصابتهم بعوارض تشمل صعوبات في التنفس وتشنجات في العضلات وخروج رغوة من الفم، مؤكّدة أنّ غاز الكلورين السامّ استُخدم في الهجوم.
     
وقالت إنّ نفس العوارض ظهرت على أربعة جرحى أصيبوا في هجوم مماثل في آب.
      
وأجرى محققو المنظمة عددا من الزيارات إلى سوريا تحدّثوا خلالها مع 18 شخصاً، بينهم مصابون، وجمعوا أدلّة من بينها صور وتسجيلات فيديو من المستشفى إضافة إلى سجلات طبية.
      
غير أنّ المنظمة قالت إنّها "واجهت تحدّيات في جمع معلومات كافية".
      
ومن هذه العوائق عدم تمكّن محقّقيها من زيارة مكان الهجوم المفترض والواقع على الخطوط الأمامية للجبهة، إضافة إلى حقيقة أنّ سوريا لا تزوّد أدلّة بشكل صور أو فيديو من الموقع أو نماذج من مخلفات ذخيرة أو دم أو ملابس أو تربة.
      
ومن هنا تعذّر على المحقّقين أن "يجروا بثقة تقييماً سمّياً للتعرّض المبلّغ عنه"، وفق تقرير المنظمة.
     
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حمّلت نظام الرئيس بشار الأسد المسؤولية في عدد من الهجمات الكيميائية خلال الحرب في سوريا، بما فيها بالكلورين والسارين في اللطامنة قرب قرب خربة المصاصنة، في آذار 2017.  
     
كما خلصت المنظمة إلى أنّ تنظيم الدولة الإسلامية استخدم غاز الخردل في هجوم عام 2015 في شمال سوريا. 
     
وتنفي دمشق استخدام أسلحة كيميائية وتصرّ على أنّها سلّمت مخزوناتها بموجب اتفاق أبرم عام 2013 إثر هجوم مفترض بغاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في منطقة الغوطة قرب دمشق. 
      
وعُلّق حق سوريا في التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2021 لرفضها التعاون مع المنظمة.
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

قوات سورية

هجمات

الغاز

LBCI التالي
السفيرة الأميركية لدى روسيا تلتقي الصحافي المسجون ايفان غيرشكوفيتش
قمة ميركوسور تدعو لتحديث مشروع الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:41

موسكو: هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية "ما كانت ممكنة" لولا الدعم الأميركي والأطلسي

LBCI
منوعات
13:09

الظلم لم يقتصر فقط على البشر... مشهد مؤثر لفلسطيني يحاول إنعاش قطة اختنقت بقنابل الغاز في جنين (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2023-07-02

شركتا "شل" و"توتال انرجي" متهمتان بتسويق الغاز الروسي

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-30

وزارة الطاقة مدّدت مرّة جديدة دورة التراخيص الثانية لتلزيم ٨ بلوكات بحرية للتنقيب عن النفط والغاز

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:14

زيلينسكي لماكرون: روسيا تخطّط "لاستفزازات خطيرة" في محطة زابوريجيا للطاقة النووية

LBCI
أخبار دولية
15:35

كييف وموسكو تتبادلان الاتهامات بالتخطيط لهجوم وشيك على محطة زابوريجيا للطاقة النووية

LBCI
أخبار دولية
15:02

بايدن يندّد في خطاب بمناسبة العيد الوطني بـ"موجة" عمليات إطلاق نار

LBCI
أخبار دولية
14:43

ماكرون يعلن عن "قانون طوارئ" لتسريع إعادة إعمار ما تضرّر جرّاء أعمال الشغب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-07-03

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
2023-06-06

ماغي بو غصن بغضبٍ كبير: "انت ميّت ومأجّل دفنك"

LBCI
صحف اليوم
2023-07-03

تراجع عدد موظفي المصارف (نداء الوطن)

LBCI
أخبار دولية
13:58

الامم المتحدة: منطقة تيغراي الإثيوبية تشهد "تزايدا حادا" للجوع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

كيف يستفيد لبنان من طاقات واستثمارات المغتربين؟

LBCI
أخبار لبنان
13:51

وفدٌ من حركة أمل في كليمنصو وتأكيد على العلاقة بين الطرفين واستمرار التعاون في مختلف المجالات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

بعثة منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة تعود الى لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مخيم جنين تاريخ من المواجهات مع الجيش الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من أين تدخل الأسلحة الى فلسطين المحتلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

اسرائيل مستمرة في عملية جنين... وحركة حماس ترد في تل ابيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الوفد النيابي اللبناني دعا ألمانيا للإنضمام إلى دول لقاء باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

كيف ستصبح أسعار الإنترنت لدى أوجيرو اذا أقرت الحكومة رفع الأسعار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

أدلّة مهمة جداً جُمعت من مسرح جريمة القرنة السوداء.. وماذا كشفت الافادات في التحقيق؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:01

عراك ماغي بو غصن مع سيدة تعنّف ابنها.. حقيقة أو مشهد تمثيلي؟

LBCI
خبر عاجل
02:08

انخفاض طفيف بأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
09:09

بعد انتشار فيديو لها وهي تحمي طفلاً من التعنيف على الطريق... هذا ما كشفته ماغي بو غصن! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
09:49

القضاء الفرنسي يوافق على إلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان ورفاقه

LBCI
خبر عاجل
11:05

وزارة المالية توضح: ما تسلمناه من "ألفاريز أند مارشال" مسودة أولية

LBCI
فنّ
01:15

عن عمر يناهز 59 عامًا... الموت يغيب الفنان المصري علاء عبد الخالق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

أدلّة مهمة جداً جُمعت من مسرح جريمة القرنة السوداء.. وماذا كشفت الافادات في التحقيق؟

LBCI
أمن وقضاء
08:36

القاصر فرح فادي فوّاز مفقودة، هل شاهدتموها؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More