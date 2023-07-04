مفوّض حقوق الإنسان الأممي: العنف في إسرائيل والضفة الغربية "يجب أن يتوقف"

مفوّض حقوق الإنسان الأممي شجب دوامة العنف في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة

شجب مفوّض حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة فولكر تورك اليوم، دوامة العنف في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، مشدّداً على "وجوب أن يتوقّف القتل".



وجاء في بيان لتورك أنّ "العملية الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة وعملية الدهس في تلّ أبيب تسلّطان الضوء بشكل مقلق على نمط من الأحداث مألوف للغاية: العنف لا يولّد إلا مزيداً من العنف. يجب أن يتوقف القتل والإيذاء الجسدي وتدمير الممتلكات".