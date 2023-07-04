موسكو: هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية "ما كانت ممكنة" لولا الدعم الأميركي والأطلسي

شدّدت روسيا على أنّ هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على أراضيها "ما كانت ممكنة" لولا دعم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وذلك بعيد إعلان موسكو أنّ قواتها أسقطت خمس مسيّرات قرب العاصمة.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أنّ "هذه الهجمات ما كانت ممكنة لولا المساعدة التي وفّرتها لنظام كييف الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي"، معتبرة أنّ الغرب "يدرّب مشغّلي مسيّرات ويوفّر المعلومات اللازمة لارتكاب جرائم كهذه".