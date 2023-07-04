الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العراب - تحت الحزام
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ماكرون يعلن عن "قانون طوارئ" لتسريع إعادة إعمار ما تضرّر جرّاء أعمال الشغب

أخبار دولية
2023-07-04 | 14:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ماكرون يعلن عن &quot;قانون طوارئ&quot; لتسريع إعادة إعمار ما تضرّر جرّاء أعمال الشغب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ماكرون يعلن عن "قانون طوارئ" لتسريع إعادة إعمار ما تضرّر جرّاء أعمال الشغب

ماكرون يعلن عن "قانون طوارئ" لتسريع إعادة إعمار ما تضرّر جرّاء أعمال الشغب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء خلال استقباله رؤساء بلديات المدن المتضرّرة من أعمال الشغب التي جرت الأسبوع الماضي عن مشروع "قانون طوارئ" للإسراع بإعادة إعمار المباني والمنشآت ووسائل النقل التي دمّرت.
      
وأعقب مقتل نائل (17 عاما) في 27 حزيران برصاص شرطي أثناء تفتيش مروري في ضواحي باريس، عدة ليال من أعمال الشغب والتدمير والنهب. 
     
ونقل أحد المشاركين في الاجتماع عن ماكرون قوله "سنقوم بتقديم قانون طوارئ لتجاوز جميع المهل، والتعجيل بالإجراءات من أجل عملية إعادة بناء أسرع بكثير".
      
كما وعد ماكرون بدعم البلديات "لتتمكن بسرعة كبيرة من إصلاح" معدات كاميرات المراقبة المحطّمة، بالاضافة إلى تقديم مساعدات مالية لإصلاح "الطرق ومؤسسات البلدية والمدارس".
     
وبعد أن استمع إلى عدد كبير من رؤساء البلديات البالغ عددهم حوالي 250، أقرّ ماكرون بعدم وجود "إجماع في الصالة" على الحلول التي يتعيّن تقديمها بعد مقتل الشاب نائل.
      
ومن بين المشاريع المزمع القيام بها، دعا ماكرون إلى تغيير أسلوب بناء السياسات العامة و"توضيح الاختصاصات" بشأن الإسكان. 
      
وقالت رئيسة بلدية فلوري ليه أوبريه (وسط) كارول كانيت، إنّ الرئيس اقترح "أن يعود إلى  رؤساء البلديات إصدار القرارات المتعلقة بتخصيص المساكن الاجتماعية في مدنهم". 
      
وأشار نائب إلى أن ماكرون دعا أيضاً إلى "بناء مساكن".

     

            
 
     

آخر الأخبار

أخبار دولية

ماكرون

قانون طوارئ

أعمال الشغب

LBCI التالي
أربعة قتلى على الأقلّ في إطلاق نار في فيلادلفيا
روسيا تعلن اسقاط مسيّرات قرب موسكو وتحّمل أوكرانيا مسؤولية "عمل إرهابي"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-06-30

ماكرون يعلن نشر تعزيزات إضافية للسيطرة على أعمال الشغب

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-30

ماكرون يعلن نشر تعزيزات إضافية للسيطرة على أعمال الشغب

LBCI
أخبار دولية
2023-06-30

ماكرون يترأس الجمعة اجتماعا جديدا لخلية الأزمة حول أعمال الشغب

LBCI
أخبار دولية
16:14

زيلينسكي لماكرون: روسيا تخطّط "لاستفزازات خطيرة" في محطة زابوريجيا للطاقة النووية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:14

زيلينسكي لماكرون: روسيا تخطّط "لاستفزازات خطيرة" في محطة زابوريجيا للطاقة النووية

LBCI
أخبار دولية
15:35

كييف وموسكو تتبادلان الاتهامات بالتخطيط لهجوم وشيك على محطة زابوريجيا للطاقة النووية

LBCI
أخبار دولية
15:02

بايدن يندّد في خطاب بمناسبة العيد الوطني بـ"موجة" عمليات إطلاق نار

LBCI
أخبار دولية
14:41

موسكو: هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية "ما كانت ممكنة" لولا الدعم الأميركي والأطلسي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2023-06-30

"توقفوا عن فعل ذلك"... إختصاصي أقدام يُحذر من طريقة تقليم أظافر القدم الخاطئة (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:52

سلامة سيبقى مستشاراً للمنظومة بعد خروجه من الحاكميّة (نداء الوطن)

LBCI
أخبار لبنان
06:40

الراعي أطلق برنامج الحج الديني بعد ادراج معالم الديمان على الخريطة السياحية.. نصار: غنى لبنان في السياحة الدينية

LBCI
أخبار دولية
2023-06-24

زيلينسكي: "ضعف روسيا واضح" في خضم تمرد مجموعة فاغنر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

كيف يستفيد لبنان من طاقات واستثمارات المغتربين؟

LBCI
أخبار لبنان
13:51

وفدٌ من حركة أمل في كليمنصو وتأكيد على العلاقة بين الطرفين واستمرار التعاون في مختلف المجالات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

بعثة منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة تعود الى لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مخيم جنين تاريخ من المواجهات مع الجيش الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من أين تدخل الأسلحة الى فلسطين المحتلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

اسرائيل مستمرة في عملية جنين... وحركة حماس ترد في تل ابيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الوفد النيابي اللبناني دعا ألمانيا للإنضمام إلى دول لقاء باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

كيف ستصبح أسعار الإنترنت لدى أوجيرو اذا أقرت الحكومة رفع الأسعار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

أدلّة مهمة جداً جُمعت من مسرح جريمة القرنة السوداء.. وماذا كشفت الافادات في التحقيق؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:01

عراك ماغي بو غصن مع سيدة تعنّف ابنها.. حقيقة أو مشهد تمثيلي؟

LBCI
خبر عاجل
02:08

انخفاض طفيف بأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
09:09

بعد انتشار فيديو لها وهي تحمي طفلاً من التعنيف على الطريق... هذا ما كشفته ماغي بو غصن! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
09:49

القضاء الفرنسي يوافق على إلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان ورفاقه

LBCI
خبر عاجل
11:05

وزارة المالية توضح: ما تسلمناه من "ألفاريز أند مارشال" مسودة أولية

LBCI
فنّ
01:15

عن عمر يناهز 59 عامًا... الموت يغيب الفنان المصري علاء عبد الخالق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

أدلّة مهمة جداً جُمعت من مسرح جريمة القرنة السوداء.. وماذا كشفت الافادات في التحقيق؟

LBCI
أمن وقضاء
08:36

القاصر فرح فادي فوّاز مفقودة، هل شاهدتموها؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More