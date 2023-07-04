الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
يوغا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السعودية تؤكد أنها والكويت فقط تملكان حقوق حقل غاز متنازع عليه مع إيران

أخبار دولية
2023-07-04 | 17:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السعودية تؤكد أنها والكويت فقط تملكان حقوق حقل غاز متنازع عليه مع إيران
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
السعودية تؤكد أنها والكويت فقط تملكان حقوق حقل غاز متنازع عليه مع إيران

أكّدت الرياض مساء الثلاثاء أن "السعودية والكويت فقط" تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في حقل غاز متنازع عليه مع إيران، بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب في الحقل الواقع في مياه الخليج الغنيّة بالموارد الطبيعية.
      
والحقل المعروف في إيران باسم "آرش" وفي الكويت والسعودية باسم "الدرة"، تقول طهران إنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، في نزاع بدأ قبل عقود عدة.
      
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
      
وأضاف المصدر أن "المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني".
      
والإثنين، جدّدت الكويت دعوتها إيران لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية.
      
وتصرّ الكويت على أنها صاحبة "الحقوق الحصرية" في الحقل البحري مع السعودية، وقد اتّفق البلدان على تطويره بشكل مشترك العام الماضي.
      
وفي العام الماضي، وقّعت الكويت والسعودية اتفاقاً لتطوير الحقل على الرغم من اعتراض طهران التي وصفت الصفقة بأنّها "غير شرعية".
      
والأسبوع الماضي، قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر: "نحن جاهزون تماماً لبدء عمليات الحفر في حقل آرش"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية.
      
وجاءت تصريحات خجسته مهر في وقت عزّزت فيه الرياض وطهران تعاونهما في أعقاب قرار مفاجئ باستئناف العلاقات تم الإعلان عنه في آذار، بعدما بقيت العلاقات مقطوعة بين القوتين الإقليميتين المتخاصمتين طيلة سبع سنوات.
      
ويعود النزاع الدائر حول حقل الدرة إلى ستينيات القرن الماضي حين منحت إيران امتيازاً بحرياً للشركة النفطية الإنكليزية الإيرانية التي أصبحت لاحقا "بي بي"، فيما منحت الكويت الامتياز إلى "رويال داتش شل".
      
ويتداخل الامتيازان في القسم الشمالي من الحقل والذي تقدّر احتياطياته من الغاز الطبيعي بنحو 220 مليار متر مكعب.
      
وأجرت إيران والكويت طوال سنوات محادثات حول حدودهما البحرية الغنية بالغاز، لكنّها باءت كلّها بالفشل.
      
والسعودية جزء من النزاع نظراً إلى أنها تتشارك مع الكويت في المنطقة موارد غازية ونفطية بحرية.
 

أخبار دولية

السعودية

الكويت

حقل غاز

إيران

الدرة

LBCI التالي
أوكرانيا تستدعي السفير الجورجي متهمة تبيليسي ب"تعذيب" ساكاشفيلي
ينس ستولتنبرغ يعلن انه تم تمديد ولايته كأمين عام لحلف شمال الاطلسي مدة سنة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-06-05

إيران تعيد فتح سفارتها في السعودية الثلاثاء

LBCI
أخبار دولية
2023-06-02

وزيرا خارجية السعودية وإيران يستعرضان العلاقات الثنائية

LBCI
أخبار دولية
2023-05-24

إيران تعين سفيرًا جديدًا في السعودية بعد سبع سنوات من القطيعة

LBCI
خبر عاجل
2023-05-22

الخارجية الإيرانية تعلن تعيين علي رضا عنايتي سفيرا في السعودية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
18:00

ماكرون يعبّر عن دعمه لزيلينسكي قبيل قمة حلف شمال الأطلسي

LBCI
أخبار دولية
16:14

زيلينسكي لماكرون: روسيا تخطّط "لاستفزازات خطيرة" في محطة زابوريجيا للطاقة النووية

LBCI
أخبار دولية
15:35

كييف وموسكو تتبادلان الاتهامات بالتخطيط لهجوم وشيك على محطة زابوريجيا للطاقة النووية

LBCI
أخبار دولية
15:02

بايدن يندّد في خطاب بمناسبة العيد الوطني بـ"موجة" عمليات إطلاق نار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

أدلّة مهمة جداً جُمعت من مسرح جريمة القرنة السوداء.. وماذا كشفت الافادات في التحقيق؟

LBCI
فنّ
2023-07-03

ابنة شقيق ناصيف زيتون حديث الجمهور.. شاهدوا ردّ فعلها لدى رؤية عمّها على المسرح (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-06-26

"إبتلعه" محرك الطائرة... مقتل عامل بطريقة مروعة!

LBCI
منوعات
2023-04-09

حادثة مأساوية... دب يقتل شابًا في إيطاليا!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

كيف يستفيد لبنان من طاقات واستثمارات المغتربين؟

LBCI
أخبار لبنان
13:51

وفدٌ من حركة أمل في كليمنصو وتأكيد على العلاقة بين الطرفين واستمرار التعاون في مختلف المجالات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

بعثة منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة تعود الى لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مخيم جنين تاريخ من المواجهات مع الجيش الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من أين تدخل الأسلحة الى فلسطين المحتلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

اسرائيل مستمرة في عملية جنين... وحركة حماس ترد في تل ابيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الوفد النيابي اللبناني دعا ألمانيا للإنضمام إلى دول لقاء باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

كيف ستصبح أسعار الإنترنت لدى أوجيرو اذا أقرت الحكومة رفع الأسعار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

أدلّة مهمة جداً جُمعت من مسرح جريمة القرنة السوداء.. وماذا كشفت الافادات في التحقيق؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:01

عراك ماغي بو غصن مع سيدة تعنّف ابنها.. حقيقة أو مشهد تمثيلي؟

LBCI
خبر عاجل
02:08

انخفاض طفيف بأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
09:09

بعد انتشار فيديو لها وهي تحمي طفلاً من التعنيف على الطريق... هذا ما كشفته ماغي بو غصن! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
09:49

القضاء الفرنسي يوافق على إلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان ورفاقه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

أدلّة مهمة جداً جُمعت من مسرح جريمة القرنة السوداء.. وماذا كشفت الافادات في التحقيق؟

LBCI
فنّ
01:15

عن عمر يناهز 59 عامًا... الموت يغيب الفنان المصري علاء عبد الخالق

LBCI
خبر عاجل
11:05

وزارة المالية توضح: ما تسلمناه من "ألفاريز أند مارشال" مسودة أولية

LBCI
أمن وقضاء
14:37

غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More