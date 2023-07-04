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ماكرون يعبّر عن دعمه لزيلينسكي قبيل قمة حلف شمال الأطلسي
أخبار دولية
2023-07-04 | 18:00
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ماكرون يعبّر عن دعمه لزيلينسكي قبيل قمة حلف شمال الأطلسي
ماكرون يعبّر عن دعمه لزيلينسكي
عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني عن دعمه للرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي يطالب حلف شمال الأطلسي بالتزامات صريحة في قمة للتكتل مقرر عقدها يومي 11 و12 تموز.
وشدد بيان للرئاسة الفرنسية على أن "رئيس الجمهورية أعرب مجددا عن أمله بأن تتيح القمة تحقيق تقدّم على صعيد الروابط بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، وأن تكون مناسبة لكي يقدّم الحلفاء دعما مستداما لأوكرانيا على صعيد الأمن".
ويطالب زيلينسكي الحلف بعناصر "ملموسة" في ما يتعلّق بآفاق انضمام أوكرانيا إلى التكتل بعد انتهاء الحرب الذي تشنّها روسيا على بلاده.
ويواصل الحلفاء السعي للتوصل إلى موقف موحّد في ما يتعلّق بالضمانات الأمنية التي يعتزمون توفيرها لكييف وأيضا دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي عندما يحين الوقت لذلك.
وفي قمة فيلنيوس، يأمل التكتل عقد أول اجتماع لمجلس حلف شمال الأطلسي-أوكرانيا بحضور زيلينسكي، على الرغم من أن أوكرانيا ليست مدعوة للانضمام على الفور إلى الحلف.
كذلك تطرّق ماكرون إلى "الوضع في محطة زابوريجيا النووية" التي تحتلّها "قوات روسية" في حين يبدي نظيره الأوكراني تخوّفا من "استفزازات خطيرة" من جانب موسكو.
إلى ذلك، بحث الرئيسان في الأوضاع العسكرية في أوكرانيا وكذلك في الدعم العسكري الفرنسي، وفق قصر الإليزيه.
أخبار دولية
ماكرون
زيلينسكي
حلف شمال الأطلسي
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