الجيش الاسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده خلال عملية جنين

أعلن الجيش الاسرائيلي في وقت مبكر الأربعاء مقتل جندي اسرائيلي خلال العملية الجارية في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.



وقال بيان الجيش الاسرائيلي إن "هذا المساء قُتل ضابط صف في الخدمة بنيران حية خلال العملية ضد البنية التحتية للارهابيين في مخيم جنين".