الجيش الاسرائيلي: إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة باتجاه اسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن خمسة صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي الاسرائيلية، مؤكدا أنه جرى اعتراضها كلها بنجاح.



وقال بيان للجيش الاسرائيلي: "أطلقت خمسة صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في اعتراضها كلها".