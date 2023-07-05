الجيش الاسرائيلي: اسرائيل تشن غارات جوية على قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ

شنت اسرائيل غارات جوية على أهداف في قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه الأراضي الاسرائيلية، وفق ما أفاد الجيش الاسرائيلي.



وقال الجيش في بيان: "ردا على الصواريخ التي أطلقت في وقت سابق الليلة (الأربعاء)، يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي حاليا بشن غارات على قطاع غزة"، حيث أشارت مصادر أمنية فلسطينية إلى أنها استهدفت موقعا عسكريا لحركة حماس في شمال غزة دون وقع إصابات.