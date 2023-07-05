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انتهاء "العملية الإسرائيلية" في جنين رسميا

أخبار دولية
2023-07-05 | 01:28
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انتهاء &quot;العملية الإسرائيلية&quot; في جنين رسميا
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انتهاء "العملية الإسرائيلية" في جنين رسميا

أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عملية كانت مستمرة منذ يومين في جنين في الضفة الغربية المحتلة قتل فيها 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي.
 
وأفادت المتحدثة باسم الجيش لوكالة فرانس برس بأن "العملية انتهت رسميا وغادر الجنود منطقة جنين".

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