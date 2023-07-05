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قتيل و41 جريحاً في قصف أوكراني استهدف مدينة ماكيفكا المحتلة من روسيا
أخبار دولية
2023-07-05 | 04:45
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قتيل و41 جريحاً في قصف أوكراني استهدف مدينة ماكيفكا المحتلة من روسيا
قُتل شخص على الأقل وأصيب 41 آخرون في قصف أوكراني ليل الثلاثاء - الأربعاء استهدف مدينة ماكيفكا التي تسيطر عليها موسكو في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الموالية لروسيا.
وقال رئيس بلدية المدينة فلاديسلاف كليوتشاروف على قناة "روسيا 24" الروسية "في الوقت الحالي، أصيب 41 شخصا من بينهم طفلان في القصف ... وقُتل شخص".
واوضح أن القصف الأوكراني بدأ مساء الثلاثاء وأعقبه بعد ساعات قليلة وابل من "الضربات العنيفة للغاية تسببت في الكثير من الأضرار".
واشار إلى تضرر نحو 40 مبنى سكنيا ومدارس ومنشآت طبية.
وأعلن الجيش الأوكراني، من جانبه، تدمير "تشكيل" عسكري روسي في ماكيفكا التي يسيطر عليها، منذ 2014، انفصاليون موالون لروسيا تدعمهم موسكو.
وقالت القوات المسلحة الأوكرانية على تلغرام إنه "نتيجة للقوة النارية الفعالة لوحدات قوات الدفاع، اختفى من الوجود تشكيل آخر من الإرهابيين الروس في ماكيفكا المحتلة مقتا"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذه العملية.
أخبار دولية
قصف أوكراني
ماكيفكا
روسيا
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