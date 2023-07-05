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أعمال الشغب في فرنسا ... كيف بدت في الساعات الـ24 الماضية؟
أخبار دولية
2023-07-05 | 04:59
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أعمال الشغب في فرنسا ... كيف بدت في الساعات الـ24 الماضية؟
تراجعت الاشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين ليل الثلاثاء الأربعاء، بحسب ما اعلنت الحكومة الأربعاء، وذلك بعد ثمانية أيام على مقتل فتى (17 عاما) برصاص شرطي ما أدى إلى اندلاع اعمال عنف.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 16 شخصا بينهم سبعة في باريس وضواحيها، بينما تضررت ثمانية أبنية.
وأشارت الوزارة إلى رصد 202 حريق في سلال مهملات ومنشآت أخرى في الشوارع بالإضافة إلى اضرام النار في 159 مركبة.
وتعرضت أربعة مراكز تابعة للشرطة الوطنية والدرك او الشرطة البلدية لهجمات من دون وقوع إصابات.
وتم حشد نحو 45 ألف شرطي الليلة الماضية. ولم يتعرض أي منهم لإصابات.
وبحسب الارقام التي نقلتها وزارة الداخلية الفرنسية الثلاثاء، فإنّ 3625 شخصا اوقفوا بينهم 1124 قاصرا، منذ بدء اعمال الشغب. ومن بين هؤلاء، مثل 990 شخصا أمام القضاء وسجن 380 منهم.
أخبار دولية
فرنسا
أعمال شغب
احتجاجات
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