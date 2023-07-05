كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة تقاضي إيران أمام محكمة العدل الدولية بشأن إسقاط طائرة أوكرانية

أعلنت محكمة العدل الدولية أن كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا تقاضي ايران أمامها سعيا للحصول على تعويضات لعائلات ركاب الطائرة التي أسقطتها طهران في العام 2020.وتقول هذه الدول إن ايران "انتهكت سلسلة من الالتزامات" بموجب اتفاقية الطيران المدني بإسقاطها طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم PS752 بعد إقلاعها من طهران، ما أدى الى مقتل كل ركابها البالغ عددهم 176 شخصا.