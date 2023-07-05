الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكرملين يحذر من "عمل تخريبي" محتمل أوكراني "كارثي" في محطة زابوريجيا النووية
أخبار دولية
2023-07-05 | 06:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الكرملين يحذر من "عمل تخريبي" محتمل أوكراني "كارثي" في محطة زابوريجيا النووية
الكرملين يحذر من "عمل تخريبي" محتمل أوكراني "كارثي" في محطة زابوريجيا النووية
حذر الكرملين من "عمل تخريبي" أوكراني محتمل تكون تداعياته "كارثية" في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا حيث يتبادل الطرفان الاتهامات باستفزاز وشيك.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "الوضع متوتر جدا لأن خطر قيام نظام كييف بعمل تخريبي مرتفع جدا. عمل تخريبي يمكن أن تكون تداعياته كارثية".
آخر الأخبار
أخبار دولية
الكرملين
أوكرانيا
محطة زابوريجيا النووية
التالي
العثور على مقابر سرية في المكسكيك من قبل أمهات مفقودين
كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة تقاضي إيران أمام محكمة العدل الدولية بشأن إسقاط طائرة أوكرانية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-06-13
غروسي يصل إلى أوكرانيا الثلاثاء لتفقّد محطة زابوريجيا النووية
أخبار دولية
2023-06-13
غروسي يصل إلى أوكرانيا الثلاثاء لتفقّد محطة زابوريجيا النووية
0
أخبار دولية
2023-05-23
الكرملين يدعو الى "مزيد من الجهود" للتصدي للتوغلات المسلحة الى روسيا من أوكرانيا
أخبار دولية
2023-05-23
الكرملين يدعو الى "مزيد من الجهود" للتصدي للتوغلات المسلحة الى روسيا من أوكرانيا
0
آخر الأخبار
2023-05-23
الكرملين يعبر عن "قلق عميق" من التوغل المسلح في منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا
آخر الأخبار
2023-05-23
الكرملين يعبر عن "قلق عميق" من التوغل المسلح في منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا
0
أخبار دولية
2023-05-15
الكرملين يحذر بأن شحنات الأسلحة البريطانية الجديدة لأوكرانيا ستتسبب في "المزيد من الدمار"
أخبار دولية
2023-05-15
الكرملين يحذر بأن شحنات الأسلحة البريطانية الجديدة لأوكرانيا ستتسبب في "المزيد من الدمار"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:47
العثور على مقابر سرية في المكسكيك من قبل أمهات مفقودين
أخبار دولية
09:47
العثور على مقابر سرية في المكسكيك من قبل أمهات مفقودين
0
أخبار دولية
06:15
كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة تقاضي إيران أمام محكمة العدل الدولية بشأن إسقاط طائرة أوكرانية
أخبار دولية
06:15
كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة تقاضي إيران أمام محكمة العدل الدولية بشأن إسقاط طائرة أوكرانية
0
أخبار دولية
04:59
أعمال الشغب في فرنسا ... كيف بدت في الساعات الـ24 الماضية؟
أخبار دولية
04:59
أعمال الشغب في فرنسا ... كيف بدت في الساعات الـ24 الماضية؟
0
أخبار دولية
04:45
قتيل و41 جريحاً في قصف أوكراني استهدف مدينة ماكيفكا المحتلة من روسيا
أخبار دولية
04:45
قتيل و41 جريحاً في قصف أوكراني استهدف مدينة ماكيفكا المحتلة من روسيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:03
مصرف لبنان يعدل التعميميّن 151 و158 .. ماذا في التفاصيل؟
خبر عاجل
09:03
مصرف لبنان يعدل التعميميّن 151 و158 .. ماذا في التفاصيل؟
0
فنّ
2023-06-10
شكران مرتجى تردّ على الإساءة بحق السوريين: "لن نحقد ولكن لن ننسى"
فنّ
2023-06-10
شكران مرتجى تردّ على الإساءة بحق السوريين: "لن نحقد ولكن لن ننسى"
0
آخر الأخبار
2022-12-22
رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب: ما حكي عن البازار السياسي لا علاقة لنا فيه ولا علاقة لنا بالسياسة ولا بفيصل كرامي وأنا لا أوزّع أصوات فهذه أمانة
آخر الأخبار
2022-12-22
رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب: ما حكي عن البازار السياسي لا علاقة لنا فيه ولا علاقة لنا بالسياسة ولا بفيصل كرامي وأنا لا أوزّع أصوات فهذه أمانة
0
أخبار لبنان
2023-03-12
الراعي: الجرم الذي يرتكبه نواب الأمة هو عدم إنتخاب رئيس للجمهورية
أخبار لبنان
2023-03-12
الراعي: الجرم الذي يرتكبه نواب الأمة هو عدم إنتخاب رئيس للجمهورية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:48
وفد نوّاب المعارضة عقد اجتماعات مالية في برلين... الجانب الالماني: غياب الاصلاحات الحقيقية يمنع وصول المساعدات الى لبنان
أخبار لبنان
06:48
وفد نوّاب المعارضة عقد اجتماعات مالية في برلين... الجانب الالماني: غياب الاصلاحات الحقيقية يمنع وصول المساعدات الى لبنان
0
أخبار لبنان
05:58
الراعي: طالبت بمؤتمر دولي للبنان بعدما هرب السياسيون من الحوار... عبد الخالق: على اللبناني العمل لمصلحة الوطن
أخبار لبنان
05:58
الراعي: طالبت بمؤتمر دولي للبنان بعدما هرب السياسيون من الحوار... عبد الخالق: على اللبناني العمل لمصلحة الوطن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
كيف يستفيد لبنان من طاقات واستثمارات المغتربين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
كيف يستفيد لبنان من طاقات واستثمارات المغتربين؟
0
أخبار لبنان
13:51
وفدٌ من حركة أمل في كليمنصو وتأكيد على العلاقة بين الطرفين واستمرار التعاون في مختلف المجالات
أخبار لبنان
13:51
وفدٌ من حركة أمل في كليمنصو وتأكيد على العلاقة بين الطرفين واستمرار التعاون في مختلف المجالات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بعثة منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة تعود الى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بعثة منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة تعود الى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مخيم جنين تاريخ من المواجهات مع الجيش الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مخيم جنين تاريخ من المواجهات مع الجيش الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من أين تدخل الأسلحة الى فلسطين المحتلة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من أين تدخل الأسلحة الى فلسطين المحتلة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
اسرائيل مستمرة في عملية جنين... وحركة حماس ترد في تل ابيب
تقارير نشرة الاخبار
13:44
اسرائيل مستمرة في عملية جنين... وحركة حماس ترد في تل ابيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الوفد النيابي اللبناني دعا ألمانيا للإنضمام إلى دول لقاء باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الوفد النيابي اللبناني دعا ألمانيا للإنضمام إلى دول لقاء باريس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:03
مصرف لبنان يعدل التعميميّن 151 و158 .. ماذا في التفاصيل؟
خبر عاجل
09:03
مصرف لبنان يعدل التعميميّن 151 و158 .. ماذا في التفاصيل؟
2
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أدلّة مهمة جداً جُمعت من مسرح جريمة القرنة السوداء.. وماذا كشفت الافادات في التحقيق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أدلّة مهمة جداً جُمعت من مسرح جريمة القرنة السوداء.. وماذا كشفت الافادات في التحقيق؟
3
منوعات
10:52
لحظات مرعبة... هجوم "مجنون" لسمكة قرش ضخمة قبالة سواحل فلوريدا! (فيديو)
منوعات
10:52
لحظات مرعبة... هجوم "مجنون" لسمكة قرش ضخمة قبالة سواحل فلوريدا! (فيديو)
4
أمن وقضاء
14:37
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟
أمن وقضاء
14:37
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟
5
منوعات
11:02
أنفقت أكثر من 100 ألف دولار لتصبح دمية بشرية... التحول صادم! (صورة)
منوعات
11:02
أنفقت أكثر من 100 ألف دولار لتصبح دمية بشرية... التحول صادم! (صورة)
6
خبر عاجل
11:05
وزارة المالية توضح: ما تسلمناه من "ألفاريز أند مارشال" مسودة أولية
خبر عاجل
11:05
وزارة المالية توضح: ما تسلمناه من "ألفاريز أند مارشال" مسودة أولية
7
منوعات
10:40
جرّها إلى منزله ثم لكمها وركلها واغتصبها... الضحية هربت بصعوبة وهذه التفاصيل!
منوعات
10:40
جرّها إلى منزله ثم لكمها وركلها واغتصبها... الضحية هربت بصعوبة وهذه التفاصيل!
8
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف ستصبح أسعار الإنترنت لدى أوجيرو اذا أقرت الحكومة رفع الأسعار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف ستصبح أسعار الإنترنت لدى أوجيرو اذا أقرت الحكومة رفع الأسعار؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More