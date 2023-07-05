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الكرملين يحذر من "عمل تخريبي" محتمل أوكراني "كارثي" في محطة زابوريجيا النووية

أخبار دولية
2023-07-05 | 06:20
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الكرملين يحذر من &quot;عمل تخريبي&quot; محتمل أوكراني &quot;كارثي&quot; في محطة زابوريجيا النووية
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الكرملين يحذر من "عمل تخريبي" محتمل أوكراني "كارثي" في محطة زابوريجيا النووية

الكرملين يحذر من "عمل تخريبي" محتمل أوكراني "كارثي" في محطة زابوريجيا النووية

حذر الكرملين من "عمل تخريبي" أوكراني محتمل تكون تداعياته "كارثية" في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا حيث يتبادل الطرفان الاتهامات باستفزاز وشيك.
     
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "الوضع متوتر جدا لأن خطر قيام نظام كييف بعمل تخريبي مرتفع جدا. عمل تخريبي يمكن أن تكون تداعياته كارثية".
 
 

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