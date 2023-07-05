العثور على مقابر سرية في المكسكيك من قبل أمهات مفقودين

عثر على عدد من الجثث داخل مقابر سرية في ولاية خاليسكو المكسيكية من قبل مجموعة أمهات لأشخاص مفقودين، بحسب ما كشفت إحداهن لوكالة فرانس برس.



وصرّحت المنسقّة لمنظمة "مادريس بوسكادوراس" (أمهات باحثات) في ولاية خاليسكو، أونديرا نافارو لوكالة فرانس برس الثلاثاء بأنه "حتى اللحظة عثر على نحو عشرين جثةً".



ولم تعلّق السلطات المكسيكية على الفور، بأي ردّ على سؤال لوكالة فرانس برس.



وتقع المقبرة السرية في إحدى ضواحي غوادالاخارا، وهي تشكّل ثاني أكبر مدينة في البلاد وعاصمة ولاية خاليسكو. وتغطي المقبرة نحو هكتار واحد من المساحة، بحسب ما أشارت نافارو.



وجاء اكتشاف المقبرة بعد اتصال تلقته نافارو من "مجهول" صباح الثلاثاء. وقالت، "تلقيت اتصالًا من مجهول أعطاني احداثيات موقع يفيد بأنه يضم أكثر من 50 جثة" مضيفة "وجدنا مؤشرات فور وصولنا".



اشارة الى أنه في ظل غياب لنتائج التحقيقات الرسمية، تقوم عائلات المفقودين بابحاثها الخاصة حيث تكتشف في أغلب الأحيان مقابر جماعية.



ووجدت مقابر مماثلة في ضاحية غوادالاخارا نفسها، المسماة Tlajomulco de Zuniga. وأبلغت مجموعة من أمهات المفقودين في 14 حزيران/ يونيو عن اكتشافهن 27 كيسًا فيه رفات بشرية.



يذكر تان حالات الاختفاء الأولى في المكسيك تعود إلى الستينيات والثمانينيات من القرن الماضي. لكنها ارتفعت بشكل كبير بعدما اتخذت الحرب على المخدرات طابعا مسلحا سنة 2006. ومنذ ذلك التاريخ تم احصاء أكثر من 350 الف جريمة قتل نسبت السلطات معظمها الى النزاعات بين تجار المخدّرات.

