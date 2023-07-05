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إجلاء مئات السكان في منغوليا بسبب فيضانات غير معتادة
أخبار دولية
2023-07-05 | 10:29
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إجلاء مئات السكان في منغوليا بسبب فيضانات غير معتادة
اضطر مئات الاشخاص لمغادرة منازلهم في العاصمة المنغولية اولان باتور الثلاثاء بسبب فيضانات "غير معتادة" دفعت السلطات الى وضع المدينة في حالة إنذار.
فاضت الأنهر هذا الأسبوع بفعل الأمطار الغزيرة في هذه المنطقة الجافة عادةً حيث غمرت المياه العديد من المنازل في اولان باتور.
وقال سكان مقاطعة بايانزورخ الذين يعيشون بالقرب من نهر سيلبي لوكالة فرانس برس إنهم يعملون على رفع سد لوقف الفيضانات.
أخبار دولية
السكان
منغوليا
فيضانات
معتادة
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