تواصل تراجع أعمال الشغب في فرنسا

تراجعت الاشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين ليل الثلاثاء الأربعاء، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية بعد أسبوع على مقتل المراهق نائل م. برصاص شرطي ما أدى إلى اندلاع اعمال عنف هي الأسوأ منذ سنوات في فرنسا.





وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 16 شخصا بينهم سبعة في برايس وضواحيها، بينما تضررت ثمانية أبنية أو أُضرمت النيران فيها.





وأشارت الوزارة إلى رصد 116 حريقًا في سلال مهملات ومنشآت أخرى في الشوارع بالإضافة إلى اضرام النار في 78 مركبة.



