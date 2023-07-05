برنامج الأغذية العالمي: الوضع في هايتي "مأساوي"

برنامج الأغذية العالمي: الوضع في هايتي "مأساوي"



حذّر برنامج الأغذية العالمي الأربعاء من أنّ الوضع "مأساوي" في هايتي حيث لم تعد هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة قادرة على مساعدة جزء من السكان بسبب نقص التمويل.



ويكافح نحو نصف سكّان هايتي، أي 4,9 مليون شخص، للحصول على طعام، وبرنامج الأغذية العالمي قادر حاليًا على مساعدة 2,5 مليون شخص منهم، بحسب ما قالت المديرة الإقليمية للمنظمة في أميركا اللاتينية والكاريبي لولا كاسترو لوكالة فرانس برس.



لكن "بسبب انخفاض التمويل حول العالم، لن نتمكّن من الوصول إلى (مليون) من هؤلاء الـ2,5 مليون"، وفق قولها.



ويأتي هذا التحذير قبل أقلّ من أسبوعين من قمة لدول هذه المنطقة مع نظرائهم الأوروبيين يومَي 17 و18 تموز في بروكسل. ووصفت الوضع بأنه "مأساوي جدًا".



ولفتت إلى أنّ برنامج الأغذية العالمي ينقصه 122 مليون دولار لعملياته في هايتي هذا العام.