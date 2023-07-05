خبيرتان أمميّتان: العملية الإسرائيلية في جنين قد ترقى إلى "جريمة حرب"

أعلنت خبيرتان أمميّتان مستقلّتان الأربعاء انّ "الضربات الجوية والعمليات البرية" التي نفّذتها القوات الإسرائيلية في مخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين بالضفّة الغربية هذا الأسبوع "يمكن للوهلة الأولى أن ترقى إلى جرائم حرب".





وأشارت المقرّرتان الأمميّتان إلى أنّ هذه "الهجمات هي الأعنف في الضفة الغربية منذ تدمير مخيّم جنين في 2002".





والخبيرتان هما المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا باولا غافيريا بيتانكور.



