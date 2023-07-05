البنتاغون: قواتنا منعت إيران من احتجاز ناقلتي نفط قبالة عُمان

أعلن البنتاغون أنّ القوات الأميركية أحبطت الأربعاء محاولتين نفّذتهما البحرية الإيرانية لاحتجاز ناقلتَي نفط تجاريّتين في المياه الدولية قبالة سواحل عُمان، مشيراً إلى أنّه في إحدى هاتين المحاولتين أطلق الإيرانيون النار على ناقلة.





وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان إنّ الإيرانيين حاولوا احتجاز الناقلة "تي آر إف موس" التي ترفع علم جزر مارشال، وبعد ثلاث ساعات حاولوا احتجاز الناقلة "ريتشموند فوياجر" التي ترفع علم جزر الباهاماس.





وأوضحت أنّه في الساعة 1,00 من فجر الأربعاء بالتوقيت المحلّي اقتربت سفينة حربية إيرانية من الناقلة "تي آر إف موس" في خليج عُمان.



