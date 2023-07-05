مقتل 15 مدنياً على الأقلّ في هجوم جهادي في بوركينا

مقتل 15 مدنياً على الأقلّ في هجوم جهادي في بوركينا

قُتل 15 مدنياً على الأقلّ الأربعاء في هجوم شنّه مسلّحون يُعتقد أنّهم جهاديون في شرق بوركينا فاسو، على ما أفادت مصادر أمنية ومحليّة وكالة فرانس برس، مشيرة إلى "رحيل جماعي" لسكّان هرباً من توغّلات جماعات مسلّحة.



وقال مسؤول محلّي لوكالة فرانس برس "نفّذ إرهابيّون على دراجات نارية هجوماً في ساعة مبكرة من صباح اليوم في بلدة سورغا" في ولاية غناغنا (المنطقة الشرقية) "راح ضحيته حوالى 15 شخصاً، بينهم نساء (...) بالإضافة إلى العديد من الجرحى".



وأكّد أحد السكان المحليّين أنّ الهجوم أسفر عن "15 قتيلا"، مشيراً إلى أنّ "الإرهابيين أحرقوا أيضاً منازل قبل أن يتواروا عن الأنظار".



وأضاف "منذ صباح اليوم، بدأ سكان سورغا الفرار نحو بوغاندي، على غرار سكان نيندانغو" وهي قرية مجاورة "تشهد أيضاً رحيلاً جماعياً لسكّانها خوفا من هجوم" مماثل.