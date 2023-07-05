نتانياهو: امرأة إسرائيلية-روسية فُقدت في العراق قبل أشهر محتجزة لدى جماعة شيعية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء أنّ امرأة إسرائيلية-روسية فُقدت في العراق قبل أشهر محتجزة لدى "كتائب حزب الله" المسلّحة الموالية لإيران.





وقال مكتب نتانياهو في بيان إنّ "إليزابيت تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية".





وأضاف أنّ "إليزابيت تسوركوف على قيد الحياة ونحن نحمّل العراق المسؤولية عن سلامتها".





وبحسب البيان فإنّ تسوركوف توجّهت إلى العراق "بجواز سفرها الروسي وبمبادرة منها لإعداد دكتوراه وأبحاث أكاديمية نيابة عن جامعة برينستون في الولايات المتّحدة".