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نقل صحافية روسية تعرضت لضرب مبرح في الشيشان إلى مستشفى في موسكو
أخبار دولية
2023-07-05 | 16:36
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نقل صحافية روسية تعرضت لضرب مبرح في الشيشان إلى مستشفى في موسكو
نُقلت الصحافية الاستقصائية الروسية إيلينا ميلاشينا التي تعمل لحساب "نوفايا غازيتا" المستقلة والتي تعرّضت للضرب الثلاثاء في الشيشان إلى مستشفى في موسكو، وفق ما أفاد رئيس تحرير الصحيفة دميتري موراتوف وكالة فرانس برس.
وقال موراتوف إنّ ميلاشينا الخبيرة في شؤون الشيشان والتي تعرّضت لاعتداء بعدما توجّهت إلى هذه الجمهورية الروسية الواقعة في القوقاز لتغطية جلسة النطق بالحكم في إحدى القضايا "نُقلت إلى مستشفى في موسكو".
وانتشرت صور هذه الصحافية البالغة 45 عاماً وهي على سرير مستشفى مع ضمّادات على ذراعيها ورأسها حليق الشعر فيما رُشّ وجهها الذي بدا منتفخاً بمادة خضراء اللون.
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