25 قتيلا في خروج حافلة ركاب عن مسارها وسقوطها في واد في جنوب المكسيك

قضى 25 شخصاً على الأقلّ في المكسيك الأربعاء بعد خروج حافلة ركاب عن مسارها وسقوطها في واد في ولاية أوتشاكا الجنوبية، وفق ما أعلنت الشرطة.





وفي اتصال هاتفي أجرته معه وكالة فرانس برس، قال مسؤول في الشرطة طالباً عدم كشف هويته لكونه غير مصرّح له التحدّث إلى وسائل الإعلام إنّ "الحصيلة الأولية هي 25 قتيلاً و17 جريحاً إصاباتهم خطرة".