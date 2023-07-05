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بايدن: "أتطلّع بفارغ الصبر" لانضمام السويد إلى حلف الأطلسي

أخبار دولية
2023-07-05 | 16:40
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بايدن: &quot;أتطلّع بفارغ الصبر&quot; لانضمام السويد إلى حلف الأطلسي
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بايدن: "أتطلّع بفارغ الصبر" لانضمام السويد إلى حلف الأطلسي

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