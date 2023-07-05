إصابة عنصري أمن بجروح في تفجير انتحاري مفترض داخل محكمة في كييف

أعلنت السلطات الأوكرانية أنّ انفجاراً وقع الأربعاء داخل محكمة في كييف ونجم على الأرجح عن تفجير انتحاري نفسه أدّى إلى إصابة عنصري أمن بجروح فضلاً عن مقتل الانتحاري المفترض.





وعلى ما يبدو دوّى انفجاران في محكمة منطقة شيفتشينكيفسكي. ولم تشر السلطات الأوكرانية إلى أيّ ارتباط لما جرى في المحكمة بالحرب الجارية ضدّ القوات الروسية.





وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ "مهاجماً قضى في المكان. بحسب المعلومات الأوّلية فقد فجّر نفسه".





وأضاف أنّ عنصرين من قوات الشرطة أصيبا بجروح في التفجير.