مقتل ثلاثة أشخاص في قصف إستهدف مبنى سكنيًا في مدينة لفيف الأوكرانية

مقتل ثلاثة أشخاص في قصف إستهدف مبنى سكنيًا في مدينة لفيف الأوكرانية

قتل ثلاثة أشخاص الخميس في ضربة صاروخية على مبنى سكني في لفيف بغرب أوكرانيا، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة الخميس.



وكتب رئيس البلدية أندريه سادوفيي على قناته في تطبيق تلغرام: "حاليًا هناك ثلاثة قتلى"، بعدما أفاد في فيديو عن وقوع "ثمانية جرحى" وتضرر "العديد من الشقق".



وأوضح سادوفيي أن "أجهزة الإسعاف تعمل في الموقع وقد يكون هناك المزيد من الناس تحت الأنقاض".



من جهته، أفاد رئيس الإدارة المحلية ماكسيم كوزيتسكي على تلغرام بأن "روسيا نفذت قصفًا مباشرًا على مبنى سكني".