ليتوانيا تعد بأن تقدم قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة "الكثير" لأوكرانيا

ليتوانيا تعد بأن تقدم قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة "الكثير" لأوكرانيا

توقع رئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا الذي تستضيف بلاده قمة حلف شمال الاطلسي الأسبوع المقبل أن يكون هذا الإجتماع مرضيًا لأوكرانيا التي لتلقي دعوة صريحة للإنضمام إلى الحلف.



وقال ناوسيدا لوكالة فرانس برس الثلاثاء: "لدي شعور بأننا سنجد صيغًا لن تخيب آمال الأوكرانيين وستعكس أكثر مما اعتدنا قوله".



وأضاف أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تقاتل بلاده القوات الروسية قد لا يحصل على كل ما يتوقعه في أكثر خططه طموحًا، لكنه بالتأكيد سيحصل على الكثير.