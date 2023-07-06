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مقتل 16 شخصًا في تسرب غاز في أحد أحياء جنوب إفريقيا العشوائية

أخبار دولية
2023-07-06 | 00:56
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مقتل 16 شخصًا في تسرب غاز في أحد أحياء جنوب إفريقيا العشوائية
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مقتل 16 شخصًا في تسرب غاز في أحد أحياء جنوب إفريقيا العشوائية

مقتل 16 شخصًا في تسرب غاز في أحد أحياء جنوب إفريقيا العشوائية

قتل 16 شخصًا بينهم نساء وأطفال جراء تسرب غاز سام في أحد الأحياء العشوائية بالقرب من جوهانسبرغ، وفق ما ذكرت هيئة خدمات الطوارىء في جنوب إفريقيا الخميس، بعدما كانت قد أعلنت في وقت سابق عن حصيلة أعلى من الضحايا.
      
ويعتقد أن الحادث المميت الذي وقع ليل الأربعاء مرتبط بأنشطة تعدين غير شرعية في حي أنجيلو العشوائي بالقرب من ضاحية بوكسبرغ شرق جوهانسبرغ.
      
وصرح المتحدث بإسم خدمات الطوارىء وليام نتلادي لوكالة فرانس برس من موقع الحادث بأن "هناك 16 ضحية في الموقع تأكدت وفاتهم الآن، وتمكن المسعفون من إنعاش البعض الآخر الذين جرى نقلهم إلى المستشفى".
      
وقال إن أربعة مصابين في المستشفى حالتهم "حرجة" بينما 11 في حالة "خطيرة لكن مستقرة"، إضافة إلى قاصر كان واعيًا تمامًا عند وصوله.
      
وأشار إلى أن هناك خمس نساء وثلاثة أطفال بين المتوفين.
 

أخبار دولية

تسرب غاز

جنوب إفريقيا

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