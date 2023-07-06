الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
25
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
34
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Red Bull - Soap Box
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
25
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
34
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل 16 شخصًا في تسرب غاز في أحد أحياء جنوب إفريقيا العشوائية
أخبار دولية
2023-07-06 | 00:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مقتل 16 شخصًا في تسرب غاز في أحد أحياء جنوب إفريقيا العشوائية
مقتل 16 شخصًا في تسرب غاز في أحد أحياء جنوب إفريقيا العشوائية
قتل 16 شخصًا بينهم نساء وأطفال جراء تسرب غاز سام في أحد الأحياء العشوائية بالقرب من جوهانسبرغ، وفق ما ذكرت هيئة خدمات الطوارىء في جنوب إفريقيا الخميس، بعدما كانت قد أعلنت في وقت سابق عن حصيلة أعلى من الضحايا.
ويعتقد أن الحادث المميت الذي وقع ليل الأربعاء مرتبط بأنشطة تعدين غير شرعية في حي أنجيلو العشوائي بالقرب من ضاحية بوكسبرغ شرق جوهانسبرغ.
وصرح المتحدث بإسم خدمات الطوارىء وليام نتلادي لوكالة فرانس برس من موقع الحادث بأن "هناك 16 ضحية في الموقع تأكدت وفاتهم الآن، وتمكن المسعفون من إنعاش البعض الآخر الذين جرى نقلهم إلى المستشفى".
وقال إن أربعة مصابين في المستشفى حالتهم "حرجة" بينما 11 في حالة "خطيرة لكن مستقرة"، إضافة إلى قاصر كان واعيًا تمامًا عند وصوله.
وأشار إلى أن هناك خمس نساء وثلاثة أطفال بين المتوفين.
أخبار دولية
تسرب غاز
جنوب إفريقيا
التالي
واشنطن: طائرات مقاتلة روسية قامت بمضايقة مسيرات أميركية فوق سوريا
ليتوانيا تعد بأن تقدم قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة "الكثير" لأوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-06-16
رئيس جنوب إفريقيا يدعو من كييف كلا من أوكرانيا وروسيا إلى "وقف التصعيد"
أخبار دولية
2023-06-16
رئيس جنوب إفريقيا يدعو من كييف كلا من أوكرانيا وروسيا إلى "وقف التصعيد"
0
أخبار دولية
2023-06-16
رئيس جنوب إفريقيا في أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي
أخبار دولية
2023-06-16
رئيس جنوب إفريقيا في أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي
0
أخبار دولية
2023-06-11
زلزال بقوة 5 درجات بالقرب من جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا
أخبار دولية
2023-06-11
زلزال بقوة 5 درجات بالقرب من جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا
0
منوعات
2023-05-22
في جنوب إفريقيا... طفلة تبلغ 3 سنوات تظهر قدرات كبيرة على القراءة (فيديو)
منوعات
2023-05-22
في جنوب إفريقيا... طفلة تبلغ 3 سنوات تظهر قدرات كبيرة على القراءة (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:09
روسيا بصدد إغلاق قنصلية فنلندية وطرد 9 دبلوماسيين
أخبار دولية
07:09
روسيا بصدد إغلاق قنصلية فنلندية وطرد 9 دبلوماسيين
0
أخبار دولية
06:44
كييف تعلن "تراجع التوتر" حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية
أخبار دولية
06:44
كييف تعلن "تراجع التوتر" حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية
0
أخبار دولية
06:37
الكرملين ينتقد زيارة زيلينسكي لبلغاريا ويقول إن كييف توسّع الصراع
أخبار دولية
06:37
الكرملين ينتقد زيارة زيلينسكي لبلغاريا ويقول إن كييف توسّع الصراع
0
أخبار دولية
06:28
الكرملين يؤكد أنه "لا يتابع تحركات" بريغوجين
أخبار دولية
06:28
الكرملين يؤكد أنه "لا يتابع تحركات" بريغوجين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:24
تدابير سير في منطقة الضم والفرز اعتباراً من اليوم ولمدة شهر تقريباً
أمن وقضاء
06:24
تدابير سير في منطقة الضم والفرز اعتباراً من اليوم ولمدة شهر تقريباً
0
فنّ
06:37
نادين نسيب نجيم مع ولديها: لن أستسلم! (فيديو)
فنّ
06:37
نادين نسيب نجيم مع ولديها: لن أستسلم! (فيديو)
0
فنّ
2023-05-15
ماغي بو غصن بعمر الـ 18 سنة... هل تغيّرت ملامحها كثيراً؟ (صور)
فنّ
2023-05-15
ماغي بو غصن بعمر الـ 18 سنة... هل تغيّرت ملامحها كثيراً؟ (صور)
0
فنّ
2023-06-05
هل تعيش نادين الراسي قصّة حبّ جديدة؟
فنّ
2023-06-05
هل تعيش نادين الراسي قصّة حبّ جديدة؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:59
عون: المنظومة الحاكمة تحاول إخفاء تقرير شركة التدقيق الجنائي لأنّه يدينها
أخبار لبنان
13:59
عون: المنظومة الحاكمة تحاول إخفاء تقرير شركة التدقيق الجنائي لأنّه يدينها
0
رياضة
13:46
سوق انتقالات كرة القدم الاوروبية ينشط في الساعات الاخيرة على صعيد اللاعبين والمدربين
رياضة
13:46
سوق انتقالات كرة القدم الاوروبية ينشط في الساعات الاخيرة على صعيد اللاعبين والمدربين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
احذروا ما تحقنون وجوهكم به... عيادات تجميل غير مرخصة وbotox مزوّر
تقارير نشرة الاخبار
13:44
احذروا ما تحقنون وجوهكم به... عيادات تجميل غير مرخصة وbotox مزوّر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه تعديلات التعميم ١٥٨ .. فمن تطال؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه تعديلات التعميم ١٥٨ .. فمن تطال؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المعهد العالي للموسيقى يضع استراتيجية لحماية الكونسرفتوار
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المعهد العالي للموسيقى يضع استراتيجية لحماية الكونسرفتوار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أهلا بهالطلة من ليالي بيروت حيث الحياة والغناء والرقص والسهر …
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أهلا بهالطلة من ليالي بيروت حيث الحياة والغناء والرقص والسهر …
0
أخبار دولية
13:36
تخفيض السعودية الإنتاج النفطي.. الحاضر الابرز في ندوة اوبك
أخبار دولية
13:36
تخفيض السعودية الإنتاج النفطي.. الحاضر الابرز في ندوة اوبك
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:34
مقدمة النشرة المسائية 05-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
13:34
مقدمة النشرة المسائية 05-07-2023
0
أخبار دولية
13:19
هل نجحت المقاومة في افشال مخطط الاحتلال في أوسع اقتحام له منذ عملية السور عام 2002؟
أخبار دولية
13:19
هل نجحت المقاومة في افشال مخطط الاحتلال في أوسع اقتحام له منذ عملية السور عام 2002؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:03
مصرف لبنان يعدل التعميميّن 151 و158 .. ماذا في التفاصيل؟
خبر عاجل
09:03
مصرف لبنان يعدل التعميميّن 151 و158 .. ماذا في التفاصيل؟
2
فنّ
08:30
"طلب مني الإسترخاء ثم حاول تقبيلي ومداعبتي"... تفاصيل صادمة يرويها رجل أمام المحكمة حول اعتداء سبايسي عليه جنسياً
فنّ
08:30
"طلب مني الإسترخاء ثم حاول تقبيلي ومداعبتي"... تفاصيل صادمة يرويها رجل أمام المحكمة حول اعتداء سبايسي عليه جنسياً
3
منوعات
11:19
عذب حبيبته السابقة وصديقها حتى الموت ثم سجن واغتصب سيدة أخرى في الليلة نفسها... جريمة مروعة وهذه تفاصيلها!
منوعات
11:19
عذب حبيبته السابقة وصديقها حتى الموت ثم سجن واغتصب سيدة أخرى في الليلة نفسها... جريمة مروعة وهذه تفاصيلها!
4
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه تعديلات التعميم ١٥٨ .. فمن تطال؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه تعديلات التعميم ١٥٨ .. فمن تطال؟
5
منوعات
15:45
"مصور زفافي التقط لي صوراً خلسة وأنا عارية في غرفة تبديل الملابس"... الضحية روت قصتها الصادمة بالكامل!
منوعات
15:45
"مصور زفافي التقط لي صوراً خلسة وأنا عارية في غرفة تبديل الملابس"... الضحية روت قصتها الصادمة بالكامل!
6
خبر عاجل
03:29
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري على الحدود اللبنانية: لم يتم إطلاق صاروخ من لبنان وما جرى إنفجار لغم
خبر عاجل
03:29
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري على الحدود اللبنانية: لم يتم إطلاق صاروخ من لبنان وما جرى إنفجار لغم
7
خبر عاجل
04:59
أدرعي: قذيفة أطلقت من الأراضي اللبنانية... والجيش الإسرائيلي رد بمهاجمة منطقة الإطلاق
خبر عاجل
04:59
أدرعي: قذيفة أطلقت من الأراضي اللبنانية... والجيش الإسرائيلي رد بمهاجمة منطقة الإطلاق
8
أمن وقضاء
13:53
قتيلان في برج البراجنة على خلفية اشكال قديم بين عائلتين
أمن وقضاء
13:53
قتيلان في برج البراجنة على خلفية اشكال قديم بين عائلتين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More