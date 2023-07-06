واشنطن: طائرات مقاتلة روسية قامت بمضايقة مسيرات أميركية فوق سوريا

واشنطن: طائرات مقاتلة روسية قامت بمضايقة مسيرات أميركية فوق سوريا

أفاد جنرال أميركي بأن طائرات مقاتلة روسية عمدت إلى مضايقة ثلاث مسيرات أميركية الأربعاء خلال مشاركتها في مهمة ضد الجهاديين في الأجواء السورية.



وقال الجنرال في القوات الجوية الأميركية اليكسوس غرينكويتش في بيان: "بينما كانت ثلاث طائرات مسيرة أميركية من طراز "إم كيو-9" تقوم بمهمة ضد أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية، بدأت ثلاث طائرات مقاتلة روسية بمضايقتها".



وأضاف الجنرال أن المقاتلات الروسية أطلقت طلقات مضيئة أمام المسيرات الأميركية التي أجبرت على اللجوء إلى المراوغة، في حين قام أحد الطيارين الروس بتشغيل الحارق الخلفي لطائرته أمام مسيرة "إم كيو-9"، ما تسبب بالحد من قدرة مشغلها على الطيران بها بأمان.



ولفت غرينكويتش إلى أن هذه الحوادث تعطي مثالًا آخر على التصرفات غير المهنية وغير الآمنة من قبل القوات الجوية الروسية العاملة في سوريا والتي تهدد سلامة القوات الأميركية والروسية معًا، داعيًا موسكو إلى وقف هذا السلوك المتهور.